Schlein: 'Il bene che ci vogliamo con Stefano garanzia di unità'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel mirino innanzitutto le ultime uscite del presidente del Senato. 'Qui - ha detto il presidente della Regione - non siamo più nel campo delle gaffes. Ormai La Russa ne ha inanellate una serie per cui a me pare di poter dire, con educazione, che la seconda carica dello Stato è ricoperta da chi non ne ha le caratteristiche. Ormai il disegno del governo è chiaro: colpire la sanità pubblica in favore di quella privata.Dobbiamo portare la gente in piazza, dai professionisti, ai sindacati, al mondo del volontariato: il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, su questo dobbiamo mobilitarci, dobbiamo andare in piazza per difendere la sanità pubblica di questo paese'.Un appello raccolto anche da Schlein. Pronti alla mobilitazione, quindi, ma nel nome dell'unità nel pluralismo. E' questo, in estrema sintesi, il mantra che Schlein e Bonaccini ripetono. 'Con umiltà - ha detto Schlein - adesso dobbiamo ascoltare anche chi non vota più, non sediamoci mai e cerchiamo ogni giorno di andare a convincere altre persone che l'Italia merita un futuro i migliore. Non è più il tempo dei litigi e la migliore garanzia di questo è il bene che ci vogliamo con Stefano e il fatto che abbiamo lavorato bene per tanto tempo insieme in Regione'.