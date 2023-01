Schlein: 'Politica si occupi di come fare finire la guerra'

Così la candidata alla segreteria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine di un appuntamento stasera a Genova

'Gli inviti di Sanremo li fa Sanremo e la politica dovrebbe occuparsi di come essere a supporto per trovare le condizioni per la fine di questa guerra, con un impegno molto forte dell'Unione europea, nel senso della comunità internazionale, ad aumentare gli sforzi politici e diplomatici che possano portare a un cessate il fuoco'.



Così la candidata alla segreteria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine di un appuntamento stasera a Genova, parlando del previsto video intervento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al Festival di Sanremo. 'Le bombe continuano a cadere, il popolo ucraino è stanco, si sta difendendo, sta resistendo e continuiamo a essere a loro fianco rispetto all'aggressione che c'è stata', conclude la deputata.





