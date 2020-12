'Sciopero dipendenti pubblici? La polizia polizia locale non fa ponti'

'Il Sulpl riconosce come fondamentale il diritto allo sciopero, che negli anni ha rappresentato una conquista per tutti i lavoratori a garanzia delle loro tutele costituzionalmente garantite. Senza permetterci di entrare nel merito delle motivazioni che hanno indotto le segreterie Nazionali di Cgil, Cisl e Uil ad indire uno sciopero nazionale, organizzato a 'cavallo di un lungo ponte' ed in un periodo pandemico come quello che il paese sta attraversando, il Sulpl, il sindacato della Polizia Locale italiana vuole tuttavia precisare che i lavoratori della sicurezza locale in generale e quella di Modena in particolare non faranno alcun 'ponte''. Così in una nota il sindacato della polizia locale commentando lo sciopero annunciato per mercoledì dal pubblico impiego ( qui la notizia ).'Il servizio non solo sarà garantito senza difficoltà da oggi a mercoledi prossimo per le consuete attività di presidio del territorio e di controllo dettati dai DPCM Covid, ma viste le difficoltà che si potranno creare alla circolazione ed in prossimità dei ponti sul fiume Secchia, sono state reclutati, senza difficoltà e con poche ore di preavviso altri Agenti oltre a quelli già previsti in turno, a partire dalla serata di oggi per questa ulteriore 'emergenza', a conferma della vicinanza alla collettività - continua il Sulpl -. La normativa nazionale che regola il diritto di sciopero prevede l'obbligo per le Amministrazioni di individuare formalmente dei contingenti per garantire i servizi minimi essenziali, siamo, pero', certi che si registrerà scarsa adesione allo sciopero e quindi i Cittadini potranno continuare a contattare anche il 9 ottobre la Polizia Locale; in data 7 alcuni uffici del Comando, presidiati quasi esclusivamente da personale amministrativo saranno non accessibili al pubblico a seguito di accordi sindacali intercorsi da mesi, molto prima dell'indizione di uno sciopero che la maggior parte dei cittadini, e non solo, non comprenderà; forse, invece, allontanerà ancora di piu' gli stessi dai dipendenti pubblici e dai sindacati confederali organizzatori'.