Tra festa e sciopero per i dipendenti pubblici è super-ponte

Per garantire un fine settimana lungo quasi una settimana, bastava disporre la chiusura degli uffici pubblici lunedì 7. Detto, previsto e fatto. Oggi, dal Comune, è arrivata la notizia che gli uffici comunali, tutti gli uffici comunali, lunedì 7, normale giorno feriale, saranno chiusi. Unico, dichiarato, motivo della chiusura, la festa dell'immacolata, che però è l'8. Unire e fare festa il 7 significa però agganciare il fine settimana in corso allo sciopero di mercoledì 9, passando per la festa dell'Immacolata, l'8 dicembre. Incastro perfetto per 5 giorni a casa uniti, senza giorno di ferie. Garantiti solo i servizi essenziali, riassunti dal Comune così:



Per i servizi Demografici di via Santi 40, lunedì 7 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 saranno aperti solo gli uffici di Stato Civile e la Polizia Mortuaria per le denunce di nascita, morte e autorizzazioni funebri. Uffici chiusi martedì 8 dicembre.

Per la Polizia Locale, lunedì 7 dicembre è aperto l'Ufficio Cassa del centro Storico in viale Molza (dalle ore 7.45 alle 12.30 e dalle 13.50 alle 18.30). Sempre attivo il Contact center della Polizia Locale al numero telefonico 059 20314.

Mercoledì 9 dicembre, giorno in cui le associazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Flp e Uil Pa hanno proclamato sciopero nazionale, l’Anagrafe di Modena in via Santi 40 garantisce la sua attività per tutti gli appuntamenti presi, ma non funzionerà il servizio di emergenze per le carte di identità che riprenderà regolarmente giovedì 10 dicembre.

Anche la Polizia Locale di Modena nel giorno dello sciopero garantirà i servizi essenziali: centralino, sala operativa, contact center, infortunistica, pronto intervento e polizia giudiziaria.