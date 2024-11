Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le criticità denunciate a livello nazionale dagli studenti vi è il tema della edilizia scolastica, del trasporto pubblico e quello dei finanziamenti con borse di studio. Criticato anche il crescente divario tra regioni, l'assenza di investimenti strutturali nelle scuole e università e le misure governative che limiterebbero la libertà di manifestare.A guidare gli studenti in corteo per le vie del centro a Modena alcuni rappresentanti delle scuole superiori e una rappresentante dell'Università Unimore. In piazza Grande si è parlato anche della guerra in Palestina e del tema dei femminicidi. Rispetto alla carenza di fondi fari puntati sulle attività extrascolastiche e sulle difficoltà degli studenti universitari fuori sede nel trovare un alloggio a Modena.Per quello che riguarda insegnanti e personale Ata il sindacato chiede lo stop all’utilizzo sistematico delle supplenze e di cambiare il reclutamento per immettere in ruolo su tutti i posti disponibili. Il sindacato denuncia anche 'l'alto tasso di precarietà del personale scolastico, l'abuso dei contratti a termine, la perdurante discriminazione giuridica ed economica tra personale di ruolo e precario, l'irragionevole gestione del reclutamento così come concordata dal precedente Governo con lo stesso Pnrr'.