Scuola 0-6: trovato accordo per parità salariale Comune-Cresci@mo

'Si è raggiunto un risultato importante che è diretta conseguenza dell'accordo politico del febbraio scorso'.Così l'assessore all'Istruzione del Comune di Modena, Grazia Baracchi, commentando l'accordo sul contratto integrativo firmato questa mattina dai sindacati e dal Cda della Fondazione Cresciamo. Si tratta dell'ente, a completa partecipazione pubblica del Comune, che in città gestisce diversi scuole e nidi d'infanzia con meno vincoli rispetto a quelli del settore pubblico in senso stretto. La questione della disparità di trattamento delle educatrici coinvolte, in particolare, era riemersa non senza polemiche anche di recente, per iniziativa dei sindacati, fino appunto all'intesa di oggi.'La fiducia reciproca tra le parti e la responsabilità condivisa- distende l'assessora- sono stati elementi fondamentali per raggiungere l'accordo sull'integrativo dei dipendenti e delle dipendenti della Fondazione Cresciamo, che ora dovrà essere sottoposto all'assemblea dei lavoratori'.Intanto, restando nel settore educativo, la graduatoria degli ammessi in prima battuta ai nidi d'infanzia comunali è online. I posti a bando per il prossimo anno erano 147 per i piccoli (nati nel 2022), 403 per i medi (2021) e 178 per i grandi (2020), per un totale di 728 posti distribuiti tra strutture comunali, appunto della Fondazione Cresci@mo, appaltate e convenzionate o meno. Su 728 posti disponibili ne vengono assegnati subito 715 con un'alta percentuale (quasi l'83,4%) di bambini accolti, che potranno frequentare la scuola indicata come prima o seconda scelta. Del totale degli ammessi in prima battuta, 596 frequenteranno le scuole indicate come prima o seconda scelta, 485 entrano nel nido indicato dai genitori come prima scelta e 111 in quello indicato come seconda scelta. I posti disponibili in prima battuta coprono il 54% dei posti richiesti. Le domande al nido d'infanzia quest'anno sono state infatti 1.301, di cui 282 di bambini nati nel 2022, 694 di nati nel 2021 e 325 per nati nel 2020. Sono arrivate 100 domande in più rispetto allo scorso anno, quando furono 1.197 e avevano già registrato un incremento di 100 richieste rispetto all'anno precedente.Nella foto, una delle ultime assemblee del personale scuola presso la sede della CGIL