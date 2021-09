'Scuola e Covid: incentivare l'uso dei mezzi privati'

'Oggi si apre a Modena, come in diverse parti d'Italia, l'anno scolastico: le disposizioni del Governo prevedono la ripresa della didattica in presenza al 100%, mentre per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi pubblici e privati integrativi è stato stabilito dal Governo un limite di capienza pari all’80%. Alla luce di queste norme occorre sapere quanti mezzi sono a disposizione di Seta per fare fronte al trasporto pubblico nelle fasce orarie di entrata e uscita da scuola e quanti di questi sono di proprietà di privati e se non si ritenga opportuno incentivare l’uso dei mezzi di trasporto privati al fine di decongestionare i mezzi pubblici e assicurare il mantenimento della didattica in presenza al 100%'. A porre la questione all'amministrazione comunale di Modena con una interrogazione urgente è la capogruppo Fdi-Popolo della Famiglia, Elisa Rossini.'L’iniziativa della Regione Emilia Romagna sul trasporto gratuito per i minori di 19 anni ha la finalità evidente e condivisibile di incentivare l’uso del trasporto pubblico da parte degli studenti delle scuole superiori, ma il limite di capienza dell’80% può comportare problemi nella gestione dei trasporti che potrebbero rivelarsi carenti sia nel numero dei mezzi che nel numero delle corse e ciò anche in conseguenza dell’incentivo regionale, e avere come esito il ritorno alla didattica a distanza per una parte degli studenti - continua Elisa Rossini -. Per questo, in via del tutto eccezionale, come d’altra parte eccezionale è la situazione che stiamo vivendo, non si dovrebbe incentivare l’uso del trasporto pubblico come deciso dalla Regione, ma quello dei mezzi privati in modo da decongestionare il più possibile i mezzi pubblici'.