Segreteria PD, Paola De Micheli a Modena

In corsa per la guida del partito, l'ex Ministro alle infrastrutture sarà al circolo PD Buon Pastore alle 10,30. In mattinata si presenterà anche il comitato promotore alla candidatura di Elly Schlein. Ne fanno parte il vicesindaco di Carpi Gasparini e l'assessore comunale a Modena Andrea Bosi

Presenterà il suo libro Concretamente prima le persone, ma concretamente l'appuntamento a Modena per Paola De Micheli, in corsa alla segreteria del partito ha un sapore di sfida nella terra del candidato Stefano Bonaccini. Accompagnata dal segretario provinciale PD Solomita e dalla segretaria cittadina del partito Venturelli l'On. Paola De Micheli, già ministro alle infrastrutture incontrerà simpatizzanti ed elettori al Circolo Pd Buon Pastore in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 30 a Modena. Del comitato promotore alla candidatura di Paola De Micheli fa parte anche il vicesindaco di Carpi Stefania Gasparini,



Sempre in mattinata il comitato promotore a sosteno della candidatura di Elly Schlein si presenta alla comunità comunità modenese e illustrerà i contenuti della proposta congressuale e la sua declinazione territoriale, in un appuntamento stampa. Fanno parte del comitato Stefania Gasparini – Vicesindaco Comune di Carpi, Andrea Bosi – Assessore ai lavori pubblici Comune di Modena e Mariella Aloia-attivista gia’ coordinatrice Sel Modena





Nella foto, Paola De Micheli insieme al Presidente della Regione e candidato alle primarie PD per la segreteria nazionale Stefano Bonaccini





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.