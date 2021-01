Semafori Modena, Comune rinnova contratto Hera: 568mila euro all'anno

Il Comune di Modena, con una recentissima delibera di giunta, ha rinnovato con Hera Luce srl (controllata Hera), il contratto di servizio per la gestione dei Sistemi semaforici dal primo gennaio al 31 dicembre 2021. Per il Comune si tratta di una spesa pari a 568.723,74 euro Iva compresa (2.276 lanterne semaforiche alla tariffa unitaria di 203,74 euro Iva esclusa).Il corrispettivo unitario annuo per lanterna comprende 'gli oneri per la fornitura dell'energia elettrica necessari all'alimentazione del sistema di regolazione semaforica del traffico; gli oneri per la manutenzione ordinaria e per la gestione del servizio; gli oneri per la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti; gli oneri per la manutenzione programmata degli impianti; gli oneri per il pronto intervento e ogni altro onere relativo all'ordinario esercizio del servizio stesso ivi compresa la gestione del software'.