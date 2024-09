'Seta, Cirelli accusa l'ad per nascondere la propria incapacità'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'il disservizio era ampiamente previsto ed è frutto dei tagli delle corse che stanno costringendo gli autisti a turni estenuanti, tempi di percorrenza ristretti e totale assenza di soste cuscinetto ai capolinea. Si tratta di una situazione a dir poco imbarazzante, che denota lo stato pietoso di un’azienda che non ha fatto nulla per incentivare le assunzioni, migliorare il welfare del proprio personale e offrire un servizio dignitoso alla città e le responsabili politiche sono gigantesche e sono targate Partito democratico'.

'L’incapacità di Cirelli nella gestione di Seta – sottolinea Pulitanò – è sotto gli occhi di tutti.

Ritengo difficile da credere che il presidente non abbia previsto i disagi dovuti all’avvio delle lezioni e allo stesso modo trovo assurdo che non abbia fatto nulla per arginare una situazione del genere. In ogni caso, le colpe di questi disservizi sono a monte: se su Cirelli pesano gravi responsabilità amministrative e gestionali, sul piano politico il colpevole è, senza ombra di dubbio, il Partito Democratico, in particolare l’ex sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che per ben due volte ha piazzato Cirelli alla guida di Seta. È sotto questo profilo, stupiscono le dichiarazioni etero accusatorie di Cirelli che sostiene di non avere né responsabilità né deleghe, puntando il dito evidentemente contro l’amministratore delegato, uomo di Tper. A farne le spese sono i lavoratori e il trasporto pubblico modenese in crisi irreversibile a causa della mala gestione o per inefficienza o per specifica volontà politica di regalare l’azienda alla Holding di Bologna'.