'Seta, col servizio ridotto natalizio ritardi e disagi senza fine'

'A questi si aggiungono deviazioni strutturali, come quelle della linea 7, che comportano diversi chilometri in più senza il tempo necessario per il loro completamento, e corsie preferenziali che, invece di ridurre i tempi di percorrenza, li aumentano, in quanto bisogna viaggiare a 20 km/h a causa del dissesto stradale, un problema già segnalato più volte agli organi competenti. Recentemente, l'azienda Seta ha raggiunto un accordo con i sindacati per aumentare il valore del ticket restaurant a 8 euro e sta cercando altre soluzioni per colmare la carenza di organico. Tuttavia, siamo certi che queste misure da sole non sono sufficienti. È necessario che tutte le parti coinvolte facciano la loro parte: l'azienda deve aumentare il salario anche attraverso altre forme di compenso, l'Agenzia della Mobilità deve rivedere i tempi di percorrenza di tutte le linee urbane, garantendo un servizio adeguato con le adeguate soste cuscinetto, e l'Amministrazione deve rendere funzionali ed efficienti le corsie preferenziali. In questo difficile contesto, Orsa Trasporti desidera ringraziare tutti gli autoferrotranvieri per l'impegno e la dedizione profusi quotidianamente. Auguriamo a tutti un buon fine anno, nella speranza che il 2025 porti con sé soluzioni concrete e durature per migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti Seta e il miglioramento del trasporto pubblico cittadino per garantire un servizio sempre più efficiente e puntuale'.