Così il vice coordinatore regionale FI interviene sulla ormai nota situazione Seta, con autisti in fuga da tempo e continui atti vandalici e saccheggi all’interno del deposito dei mezzi.‘Parliamo di trasporto pubblico, di servizi per cui i cittadini pagano e un’amministrazione non può puntare il dito fingendo di non avere alcuna responsabilità in merito. È proprio chi governa la città a dover vigilare e garantire che i servizi funzionino, in primis quelli essenziali anche ai giovani. Mi auguro che il sindaco prenda posizioni concrete nei confronti di una gestione che sta collassando e di una presidenza inadeguata'.