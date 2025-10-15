Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Le parole del sindaco

Questa mattina il Prefetto di Modena Fabrizia Triolo ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato il sindaco di Modena, accompagnato dall’assessore Camporota, i Vertici delle Forze di polizia e i Comandanti della Polizia Locale e della Polizia Provinciale.Nel corso della riunione, è stata definita la rimodulazione dei servizi di prevenzione per la prossima stagione autunnale.'In particolare, sono stati pianificati i servizi di controllo del territorio ed è stata prevista l’attivazione di pattuglie appiedate nelle serate di venerdì e di sabato per una più incisiva vigilanza nelle zone a maggior rischio del centro cittadino, comprese quelle che tradizionalmente vengono frequentate nelle ore serali, al fine del rispetto delle norme a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con specifica attenzione all’osservanza del divieto della somministrazione di bevande alcoliche ai minori - si legge in una nota della prefettura -. Contestualmente, il sindaco ha preannunciato l’imminente emanazione di ordinanze comunali per regolamentare l’attività serale degli esercizi commerciali in tema di emissioni sonore e di divieto di utilizzo di contenitori di vetro per il consumo di bevande. Sono stati, altresì, confermati i servizi di pattugliamento già attivi presso gli istituti scolastici e i parchi cittadini.È stato, infine, esaminato il Protocollo d’intesa che sarà sottoscritto con le Associazioni di categoria per la prevenzione degli atti illegali all’interno e nelle vicinanze degli esercizi pubblici e delle discoteche della provincia'.'Mai nessuno ha pensato di risolvere il problema della sicurezza rimuovendo i dehors dei commercianti in centro, e non sarà così. Vale sempre il principio: male non fare paura non avere. In centro a Modena ci sono dehors totalmente abusivi, che non hanno chiesto l’autorizzazione per mettere sul suolo pubblico i tavolini: loro saranno puniti e multati, chi è in regola no. Questa è la realtà. In più da novembre introdurremo alcune novità in centro storico, per venire incontro alle diverse esigenze poste dai cittadini che li ci vivono e che vogliamo non siano costretti ad andar via. La musica dei locali dovrà essere spenta tutti i giorni un’ora prima (alle 23 nei feriali e alle 24 il venerdì e i prefestivi), mentre sarà proibito l’uso di materiale in vetro fuori dai locali dopo le 20. Per quanto riguarda la sicurezza, questa mattina al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica abbiamo deciso di impiegare maggiori forze dell’ordine nella zona del centro e di via Gallucci, con agenti a piedi di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.Nessuno più di me ha l’interesse di animare i luoghi e le strade, e credo che tutte le novità di questa estate a Modena lo possano testimoniare. Stiamo agendo non in una logica punitiva bensì per consentire ai nostri giovani di vivere in serenità il loro divertimento'.