'Sicurezza, invece di latrare il centrodestra si rivolga al proprio Governo'

'Se tengono al bene di Modena e dei modenesi che li hanno votati, i rappresentanti della destra del territorio dovrebbero inoltre spendersi per cambiare la Legge Bossi-Fini, perché gli immigrati irregolari, nonostante la propaganda filogovernativa, continuano ad arrivare, ma senza che siano forniti a Comuni e Prefetture strumenti e sostegni adeguati per accoglierli e integrarli, anche attraverso corsi di lingua italiana e percorsi di inserimento lavorativo.

Prima delle elezioni europee e amministrative, quando in ballo c’era il Comune di Modena, questi stessi esponenti che a ogni fatto di cronaca nera si mettono a latrare avevano promesso mari e monti in termini di sostegno al territorio. Guarda caso, a urne chiuse, e dopo la batosta, tutte queste promesse si sono volatilizzate come neve al sole. In questo caso non si tratta di cambiamento climatico, ma di mera propaganda elettorale, vuota e strumentale come ci hanno abituati. I modenesi, però, non sono né smemorati né ciechi, e ne terranno conto' - chiude Vaccari.