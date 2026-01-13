Sicurezza locali notturni a Modena, Paldino incontra i gestori dei locali: prima tappa allo Snoopy

Un vademecum per vivere la discoteca come luogo sicuro e di socialità sana tra i giovani. Inizierà dallo storico Snoopy di Modena il tour del consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici, con de Pascale’, Vincenzo Paldino, nei locali notturni della provincia modenese, un’occasione per incontrare i gestori, rassicurare le famiglie sulla sicurezza delle strutture a pochi giorni dalla tragedia di Crans-Montana e dialogare coi ragazzi sui comportamenti corretti da tenere durante le serate.Per l’occasione verrà distribuito un kit con etilometro e profilattici, accompagnato da un vademecum, che in chiave ironica vuole mettere in guardia i giovani sui comportamenti che possono fare la differenza tra una nottata di divertimento sano e una di trasgressione sregolata.'Se vai in discoteca e vuoi provarci con una ragazza o un ragazzo, fallo con rispetto. Se usi la forza, insistiti o fai pressione… sei un coglione', uno degli slogan contenuti nel vademecum. E ancora: 'Se una persona ha bevuto troppo, Non è un invito. Approfittarne non è furbizia: fai schifo”, “Se bevi, bevi con la testa. Spaccarti di alcol e perdere il controllo non ti rende figo: ti rende imbarazzante', 'La serata perfetta è quella in cui torni a casa intero.Se la finisci in ospedale, in questura o peggio… hai rovinato tutto'.Nel corso della serata il consigliere regionale Paldino parlerà direttamente coi giovani frequentatori del locale per diffondere il vademecum e ascoltare eventuali proposte e opinioni.'Negli ultimi giorni ho ricevuto tantissime richieste da genitori preoccupati per i loro figli che nei weekend vanno in discoteca, soprattutto alla luce di quanto accaduto in Svizzera – afferma Vincenzo Paldino -. Conosco tanti gestori modenesi che fanno bene il loro lavoro con locali perfettamente a norma, ma rimane fondamentale ricordarsi di rispettare tutte le regole, a partire dalla capienza massima consentita. Ritengo importante, quindi, organizzare momenti di incontro che vadano nella direzione di conoscere queste realtà notturne e sensibilizzare i giovani che le frequentano. La mia visita allo Snoopy, e poi prossimamente in altri locali, vuole rappresentare un segnale per le famiglie, che devono sentirsi tranquille di lasciare andare in discoteca i propri figli, e anche per i ragazzi, che pur divertendosi non devono dimenticare i comportamenti corretti verso gli altri e la propria salute'.