‘Sicurezza Modena, da Fdi incapacità e disinteresse per la città’

‘La sicurezza è una priorità reale per le nostre comunità, e l’amministrazione comunale di Modena, come tante altre, anche guidate da forze politiche diverse, sta facendo la propria parte con serietà e responsabilità. Ma da sola non può bastare: è lo Stato, ed è il governo Meloni, a mancare gravemente all’appello’ - hanno dichiarato Stefano Manicardi, vice capogruppo e responsabile sicurezza del gruppo PD, e Diego Lenzini, capogruppo in consiglio comunale.



'Servono più forze dell’ordine e l’elevazione della Questura di Modena, che garantirebbe organici adeguati e strumenti per una giustizia più rapida ed efficace - affermano Lenzini e Manicardi - da mesi invece il governo si limita a fare propaganda, come i propri esponenti del centrodestra nei consigli comunali, mentre la situazione sui territori viene affrontata, con risorse limitate, dagli enti locali'.

'Un ringraziamento va alle donne e agli uomini della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine per il loro lavoro quotidiano. E la nostra piena solidarietà va all’assessore Alessandra Camporota - aggiungono - vittima di attacchi personali vergognosi e strumentali, che nulla hanno a che fare con il confronto democratico e il merito delle questioni. Da chi, come Fratelli d'Italia a Modena, alza la voce in consiglio comunale ci aspetteremmo meno aggressioni verbali e più capacità di farsi sentire a Roma, dove si decidono le risorse e le priorità - attaccano Lenzini e Manicardi - mentre ciò che vediamo è invece una destra locale più impegnata a fare propaganda che a portare risultati concreti. Incapacità o disinteresse per Modena?'

'Per la destra locale vale la massima di non disturbare il conducente, ma è ora che il governo smetta di voltarsi dall’altra parte e assuma le sue responsabilità - concludono, ricordando che - sulla sicurezza, servono meno slogan e più fatti”.