'La città di Modena sta vivendo una vera e propria emergenza criminale e l’assessorato alla sicurezza del Comune di Modena sembra più interessato a studiare il fenomeno dal punto di vista sociale che a costruire soluzioni vere. Un approccio che vediamo molto burocratico, ma che manca della dovuta incisività'. Anche il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi punta il dito contro l'assessore alla sicurezza di Modena Alessandra Camporota.'Né trovo particolarmente seducenti le dichiarazioni di Antonella Bernardo - continua il Capogruppo di Lega Modena in Consiglio - che oggi strilla sul tema sicurezza e organizza cortei, ma che quando era in veste di Presidente del Quartiere 1 minimizzava gli allarmi e le preoccupazioni della Lega sul tema, in linea con il suo schieramento politico di appartenenza.

Ricordo che quando Lega Modena ha organizzato fiaccolate e manifestazioni di sensibilizzazione al Novi Sad proprio sul tema sicurezza, c’è stato un chiaro dissenso da parte della Bernardo. La posizione di oggi sembra più motivata da una ripicca personale nei confronti del PD che le ha negato la nomina nei nuovi consigli di quartiere, che da una posizione coerente di lotta alla criminalità'.Bertoldi chiude con un’ultima stoccata nei confronti della Camporota: 'ricordo che domani in Consiglio Comunale l’assessore Camporota sarà chiamata a rispondere alla mia interrogazione sullo Street Parade 2024. Ci aspettiamo chiarezza e quelle risposte che in occasione del precedente Rave Party del 2023 il sindaco Muzzarelli e l’allora Prefetto Camporota ci negarono, pur avendo tutto il diritto di riceverle. Ma sono sicuro che il Prefetto di oggi Triolo mostrerà maggiore disponibilità istituzionale e trasparenza'.