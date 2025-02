Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 28 febbraio Avs Modena ospiterà la senatrice Ilaria Cucchi per un incontro sui problemi della realtà carceraria. Al confronto pubblico, presso la sala Giacomo Ulivi, hanno già aderito Daniele Dieci segretario della Cgil, Fausto Gianelli avvocato penalista, Sara Manzoli autrice del libro “morti in una città silente”, Stefano Té direttore artistico del Teatro dei venti. Saranno presenti l’assessore regionale Giovanni Paglia e il consigliere regionale Paolo Burani. Nella stessa giornata la senatrice Ilaria Cucchi incontrerà la stampa e il sindaco Massimo Mezzetti. Dall'inizio dell'anno nel carcere 'Sant'Anna' di Modena sono morti altri quattro detenuti.'Dietro questi numeri ci sono nomi e vissuti di fragilità che il carcere non ha saputo prendere in carico e curare. Il Sant'Anna è uno dei luoghi di detenzione più critici del Paese, il carcere ''modello'' di un contesto nazionale molto preoccupante.

Le strutture malmesse, sovraffollate, la carenza di organico, l'assenza di reale reinserimento, la normalizzazione degli psicofarmaci come mezzo di sedazione delle sofferenze, non garantiscono i diritti e la dignità umana. Un contesto molto difficile non solo per chi è detenuto ma anche per chi lavora in carcere con impegno, disponibilità e desiderio di migliorare la vita dei reclusi. Se è vero che la salute della democrazia si misura anche dalle condizioni detentive il nostro Paese ha la febbre alta. Per questo non è più rimandabile una riflessione collettiva e un urgente intervento organico che ripristini la prospettiva di reinserimento, abbandonando quella punitiva' - chiude Alleanza Verdi Sinistra Modena.