'Nessuna fake news - chiarisce Pulitanò - mi baso semplicemente sulle uniche carte ufficiali a disposizione, ovvero quelle che provengono dal Comune di Modena, l’istituzione della città di cui Muzzarelli, e forse è bene ricordarglielo, non fa più parte. In ogni caso, su una cosa Muzzarelli ha ragione e ho commesso un errore: in qualità di consigliere comunale, ho preteso risposte dall’attuale giunta seguendo il classico iter formale, senza però considerare l’ego di un ex sindaco che non si rassegna a farsi da parte. Ne prendo atto: prima della prossima interrogazione scriveremo privatamente a sultano Muzzarelli per sapere se per caso sia in possesso di qualche altro documento ignoto a chi amministra la città'.