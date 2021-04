Soliera: tamponata si schianta contro un albero, donna ferita

Uno schianto violento contro uno dei grandi platani che costeggiano la strada nazionale per Carpi. All'altezza di Appalto di Soliera, una Suzuki guidata da una donna, che viaggava in direzione Carpi, è stata tamponata violentemente da un altro mezzo. Un colpo tale da fare perdere il controllo dell'auto alla conducente che è finita fuori strada fermando la sua corsa contro un albero. Un secondo impatto violento che dopo quello posteriore ha accartocciato la parte anteriore dell'auto. La donna all'interno, ferita, sotto chock e bloccata nell'abitacolo, è stata estratta dalle lamiere soltanto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco che l'hanno affidata ai sanitari del 118. Sul posto l'eliabulanze che ha trasportato la donna al Hob dell'ospedale di Baggiovara.

