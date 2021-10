Sondaggio Dire, Fdi e Lega perdono consensi. Recuperano Pd e M5S

Fratelli d’Italia, seppur in calo, resta il primo partito. Partito democratico e Movimento 5 Stelle sono invece in ripresa, come Forza Italia, in calo Italia Viva, ma a perdere più di tutti è la Lega. È quanto emerge da Monitor Italia, il sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 29 ottobre. Il partito di Giorgia Meloni è al 20,5% (-0,2), seguito dai dem al 20,1% (+0,1), Lega al 18,6% (-0,3) e M5S al 15,9% (+0,3). Fi guadagna lo 0,1 e sale al 7,6%. Dietro ci sono Azione al 3,8% (-0,1); Iv al 2,3% (-0,1); Articolo 1 all’2,1; Sinistra italiana all’1,9; Verdi all’1,8% e Più Europa all’1,5%.Continua dunque la rimonta del campo ascrivibile al centrosinistra nei confronti della coalizione di centrodestra, oggi divise da meno di 8 punti. Il 47,7% degli intervistati oggi voterebbe per il centrodestra (Coraggio Italia, Fi, Fdi, Lega, Udc) contro il 39,9% che sceglierebbe il centrosinistra (Articolo 1, M5S, Pd). La differenza tra i due schieramenti continua ad assottigliarsi: un trend che negli ultimi otto mesi, ovvero dall’inizio del governo Draghi, ha visto un rallentamento solo all’inizio dell’estate.