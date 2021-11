Sondaggio Dire, Pd sempre primo partito

Il Pd si conferma primo partito per il 20,3% degli intervistati, nonostante una leggera flessione dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle Fratelli d’Italia con il 19,9% (-0,1%) e la Lega con il 18,4%. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 19 novembre.Giù dal podio ancora il Movimento 5 Stelle con il 16,1% (-0,1%). Quindi tutti gli altri, Forza Italia al 7,6% (+0,1%), Azione al 3,8% (-0,1%),Italia viva al 2,3% (+0,1%), Articolo 1 al 2% (-0,1%), Europa verde al 2%, Sinistra italiana al 2,0%, Più Europa all’1,6% (+0,1%), gli altri al 4%.Alta ma in leggero calo nell’ultima settimana la fiducia in Mario Draghi. Monitor Italia registra per il premier una percentuale di giudizi positivi al 64,6%, in calo rispetto al 65,3% della settimana scorsa. Nello stesso lasso di tempo in calo anche la fiducia nel governo che passa dal 54,1% al 53,8%.