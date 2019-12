Sondaggio elezioni Regionali, Bonaccini due punti avanti

Stefano Bonaccini due punti davanti, ma in Emilia-Romagna c'e' ancora un quarto degli elettori indecisi. E' quanto emerge dal sondaggio Demopolis per le testate dell'Emilia Romagna del gruppo editoriale Citynews. 'A circa un mese dalle elezioni - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - la sfida per la conquista della Regione Emilia Romagna resta decisamente aperta'.. A Bonaccini è attribuita oggi una forbice tra il 43% ed il 49%, mentre la Borgonzoni oscilla tra il 42% ed il 48%. Simone Benini del Movimento 5 stelle e' invece al 7% (5%-9%), intorno al 2-4% gli altri candidati di sinistra. Le liste di centrodestra sono invece più avanti di quelle di centrosinistra (45%-44%), con il governatore uscente Bonaccini che prevarrebbe su Borgonzoni grazie al voto personale o disgiunto. La maggioranza dei cittadini, il 52%, esprime infatti un giudizio complessivamente positivo sull'operato del Governo regionale uscente. E il 67%, i due terzi degli elettori intervistati dall'istituto Demopolis, promuove la qualità dei servizi pubblici in Emilia Romagna: valori nettamente superiori a quelli registrati in media a livello nazionale. Con valutazioni molto positive soprattutto su sanità, formazione e occupazione. Bocciata invece dal 52% è la sicurezza nelle città.'Quella scattata oggi - spiega in una nota il direttore di Demopolis Pietro Vento - rappresenta una fotografia destinata a mutare nelle ultime quattro decisive settimane di campagna elettorale. Gli umori e la motivazione al voto dei cittadini, cosi' come la conquista degli indecisi e dei potenziali astensionisti, potranno incidere in modo determinante sull'esito del voto del 26 gennaio in Emilia-Romagna'. Il sondaggio è stato condotto dal 18 al 22 dicembre 2019 con metodologia cawi-cati, su un campione stratificato di 4.008 cittadini maggiorenni residenti in Emilia-Romagna.