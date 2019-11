Sondaggio Regionali, per gli emiliano-romagnoli vincerà Bonaccini

'Indipendentemente dal suo voto, secondo lei chi vinceraà le elezioni regionali?': il 43,7% si è espresso per una conferma del presidente uscente,; il 37% prevede invece una vittoria, che sarebbe storica, della. E' quanto risulta dal sondaggio realizzato da Emg Acqua tra il 31 ottobre e il 4 novembre, cioè subito dopo la batosta subita dal centrosinistra in Umbria. Il presidente uscente dell'Emilia-Romagna, esponente Pd, ha -secondo questa rilevazione- il 45,5% dei consensi insieme al centrosinistra, con la lista del presidente tra il 7,5 e l'8%. Staccata invece di pochissimo Borgonzoni, la candidata del centrodestra accreditata del 44% dei consensi. Il candidato dei 5 stelle, al momento senza nome e cognome, prenderebbe il 7%, mentre il 3,5% del campione voterebbe un altro candidato. Il sondaggio, trapelato nel pomeriggio di oggi,Da una delle domande poste agli interpellati risulta che il gradimento di Bonaccini è in salita. Il 67% del campione (+3% rispetto alla precedente e analoga rilevazione eseguita a settembre sempre da Emg Acqua) dà infatti un giudizio positivo del suo operato come presidente della Regione. Un giudizio che secondo i sondaggisti e' condiviso anche dal 58% (+2% rispetto a settembre) degli elettori del centrodestra interpellati e dal 58% dagli elettori del Movimento 5 stelle. Per quanto riguarda la valutazione dei due principali contendenti, 'serieta' e onesta'' vedono Bonaccini al 53% e Borgonzoni al 24%, 'preparazione e competenza' danno Bonaccini al 53% e Borgonzoni al 24%. Un certo distacco c'è anche per quanto riguarda il livello di conoscenza dei due candidati governatore.. Valori che forse fanno intravedere in controluce il 'peso' non solo locale del voto del 26 gennaio.