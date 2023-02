'Sono io la persona giusta per guidare e unire il PD'

Ed è già il tempo degli ultimi appelli al voto in vista delle primarie Pd di domenica. Stefano Bonaccini ricorda che 'può votare chiunque: non solo gli iscritti, qualsiasi cittadino che ritiene di poter dare il proprio contributo venga a scegliere tra Bonaccini e Schlein'. In ogni caso, 'spero ci sia tanta gente per una grande festa democratica, perché siamo l'unica forza politica che fa decidere a tantissimi chi deve guidare il partito'.'Io - prosegue Bonaccini, oggi in Regione a Bologna per una conferenza stampa - credo di avere l'esperienza, la storia, le qualità per poter guidare questo partito, soprattutto per poterlo unire il giorno dopo e provare a costruire un nuovo centrosinistra. Perché il primo obiettivo sarà tornare tra qualche anno al Governo per aver battuto la destra nelle urne'. Di qui a domenica, fa sapere poi Bonaccini, 'girerò fino all'ultimo giorno, come immagino farà Elly Schlein. Abbiamo il dovere di mobilitare più gente possibile. Anzi lanciamo un appello: tutti quelli che pensano che il Pd possa essere rilanciato e rigenerato, sia chi ci crede e ci ha votato l'ultima volta sia chi magari è deluso e crede possa essere un'ultima occasione, oppure chi pur deluso capisce che il Pd e' il perno del centrosinistra e la principale alternativa al Governo delle destre, mi auguro che venga a votare'.