Sospensione servizio medico emergenza territoriale a Fanano: caso in Parlamento

Fratelli d'Italia porta in Parlamento la vicenda della sospensione del servizio medico di emergenza territoriale a Fanano, sull'alto Frignano, nel cuore dell'Appennino Modenese. I senatori Michele Baracaiuolo (coordinatore in Emilia-Romagna del partito di Giorgia Meloni) e Marco Lisei hanno presentato un'interrogazione al ministro della Salute, ritenendo 'intollerabile che, in un territorio fragile come quello dell'Alto Frignano, venga interrotta la presenza del medico a bordo del 118, mettendo a rischio la vita dei cittadini'. Per i parlamentari 'siamo dinnanzi a una scelta scellerata, giustificata con motivazioni organizzative ed economiche a dir poco pretestuose'.

Nel comprensorio montano, secondo Barcaiuolo, 'è in atto uno smantellamento dell'assistenza medica di emergenza. Al posto di mezzi con medico e infermiere ci sono ora ambulanze dotate del solo personale infermieristico. Si tratta di una manipolazione pericolosa e irresponsabile della definizione di 'mezzo di soccorso avanzato', che contraddice lo spirito e la lettera delle normative nazionali, a partire dal DM 70/2015'.