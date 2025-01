Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’incontro con il Direttore dell’Istituto - sottolineano - ha permesso di approfondire temi di estrema rilevanza, tra cui la tragica questione dei recenti suicidi verificatisi nella struttura. Durante il confronto sono stati trattati argomenti di fondamentale importanza come il Sovraffollamento carcerario, una problematica cronica che richiede soluzioni urgenti e strutturali e la necessità di risorse aggiuntive, sia in termini di personale che di mezzi, per garantire migliori condizioni di vita e di lavoro.

Il Direttore ha evidenziato la necessità di supporto adeguato per il loro fondamentale impegno quotidiano soprattutto potenziando i percorsi di reinserimento lavorativo con la promozione di programmi di lavoro per i detenuti, strumento essenziale per abbattere la recidiva e favorire il reinserimento sociale.È imprescindibile lavorare insieme per restituire dignità ai detenuti e migliorare le condizioni operative degli agenti e del personale sanitario. Solo così potremo affrontare con efficacia le criticità e costruire un sistema più giusto ed efficiente.La visita ha - concludono i rappresentanti del M5S - ha ribadito l'importanza di una collaborazione attiva tra le istituzioni locali, nazionali e l’amministrazione penitenziaria per garantire un carcere non solo luogo di espiazione della pena, ma anche spazio di recupero e riabilitazione sociale'