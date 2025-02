Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Oltre 20 milioni di euro: questa la cifra, drammatica nelle sue proporzioni, dei tagli che il Governo Meloni destina ai Comuni della provincia di Modena. 20 milioni di euro che, negli anni tra il 2025 e il 2029, infatti, i Comuni modenesi dovranno tagliare dalle spese correnti, così come previsto dallo schema di decreto del ministro dell’Economia sui criteri di determinazione del contributo a carico di Comuni, Province e Città metropolitane, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, approvato nella Conferenza Stato-città e autonomie locali'. Il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico Stefano Vaccari e il responsabile Enti locali e Politiche di area vasta Massimo Paradisi intervengono così nel contesto della presentazione dei bilanci dei Comuni modenesi dove, a partire dal capoluogo, è in arrivo una stangata dal punto di vista fiscale.

'Lo avevamo già annunciato, insieme a tante sindache e sindaci modenesi, a dicembre davanti alla Prefettura: tagliare ai Comuni significa togliere servizi ai cittadini. Mancheranno risorse preziose per la scuola, il welfare, i trasporti, le infrastrutture e la cura del verde. Non va meglio alla Provincia di Modena, che vedrà ridotte le risorse a sua disposizione di oltre 1,5 milioni di euro in cinque anni. Negli ultimi mesi il territorio ha mostrato tutte le sue fragilità di fronte al cambiamento climatico. Togliere risorse alle Provincie significa sottrarle alla difesa del suolo, a infrastrutture e viabilità, ai trasporti, all’edilizia scolastica e altri servizi strategici in capo all’amministrazione provinciale - chiudono Vaccari e Paradisi -. Il centrodestra e il governo Meloni si mostrano per quel che realmente sono: forti con i deboli e deboli con i forti. Contro queste politiche che hanno l’unico effetto di aumentare le disuguaglianze, in un momento critico sotto il profilo economico e sociale (basti guardare ai dati sulla produzione industriale) continueremo a lottare. Lo faremo per le nostre comunità, perché meritano un futuro diverso'.