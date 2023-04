'Stangata sosta a Modena, ennesimo regalo a Modena Parcheggi spa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'L’ aumento delle tariffe è l’ultimo degli aiuti fatti dalla sinistra modenese e la giunta Muzzarelli sicuramente non può lavarsi le mani: è stata la Sua giunta ad azzerare il canone a dicembre 2020 per un importo di 123mila euro e a versare nelle casse della società che gestisce i parcheggi 350mila euro a titolo di ristoro a causa del Covid; ora l’aumento delle tariffe del 20% - continua Pulitanò -.É l’ennesimo cospicuo regalo che il partito democratico concede a Modena Parcheggi Spa: le Amministrazioni di sinistra in questi anni hanno ampliato le zone a pagamento, aumentato le tariffe e svenduto progressivamente i parcheggi della città. Ora assistiamo anche all’adeguamento fino al 20% delle tariffe e non è un caso che l’aumento maggiore si localizzi in Piazza Sant’Agostino, parcheggio adiacente al Novi Park, il mega e inutile parcheggio interrato, simbolo del fallimento delle politiche di programmazione della sinistra modenese che doveva risolvere il problema di accesso al centro, ma di fatto è diventato un catalizzatore di degrado e criminalità come più volte abbiamo denunciato in questi anni'.