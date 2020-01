'Stazione, viale Molza e Novi Sad: la situazione è insostenibile'

'È inammissibile che alle porte del centro storico della nostra città si continuino a verificare episodi di spaccio, degrado e rissa tra bande” - lo dichiara Michele Barcaiuolo, il candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali anche alla luce degli ultimi episodi.

“Le attività di spaccio perpetrate da extracomunitari, le risse tra bande al Novi Sad sono sempre più frequenti tale situazione è sotto gli occhi di tutti da troppo tempo e solo il Comune sembra non accorgersene. La situazione di degrado ed abbandono si riflette anche in angoli che dovrebbero esserne immuni come l’area verde con i giochi per bambini che ha l’ingresso su viale Storchi dove l’ unica area verde si trova in condizioni pietose - continua Barcaiuolo -. Senza contare il grave degrado in cui versa la stazione dei bus dove ormai furti e bivacchi sono all’ordine del giorno: a dicembre è stata rubata una televisione, e le macchinette del ristoro sono state scassinate, fino alla episodio di ieri sera quando dei balordi sono entrati nella sala ricreativa degli operatori Seta e bivaccato, bevendo alcolici e fumando droga. Tutta l’Autostazione deve essere presidiata e in particolare la sala degli autisti deve essere messa in sicurezza, essendo un punto fondamentale per il recupero psicofisico degli autisti in pausa: non è tollerabile che sia accessibile facilmente da persone non dipendenti Seta”.