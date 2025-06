Stop a medico di emergenza territoriale alto Frignano? Forza Italia porta il caso in regione

'A quanto pare ci riprovano. Il direttore generale Altini vuole copiare la precedente gestione Ausl e tenta di cancellare con un colpo di spugna il medico di emergenza di stanza Fanano. La notizia gira da oggi insistentemente e un fumoso comunicato dell’Ausl sembra confermarlo. Fino al 30 giugno nell’alto Frignano in caso di emergenze che richiedano un medico la centrale operativa 118 avrebbe inviato il medico di stanza a Fanano. Dal 1 luglio invece che succede? Sarà l’automedica di Pavullo a coprire tutto il Frignano? Gli interrogativi finiscono sul tavolo dell’Assessore Fabi grazie all’interrogazione in consiglio regionale del nostro capogruppo Pietro Vignali.“Bisogna ricordare – incalza Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia – come, già a marzo 2024, i vertici Ausl decisero di trasformare il PPI di Fanano in CAU, nonostante in provincia avessi spiegato che il personale in servizio al CAU non poteva “uscire” con il mezzo 118, tra l’altro appena donato. Dopo le rassicurazioni a tutti i sindaci dei vertici Ausl, poche settimane dopo, quando il CAU fu aperto, il 118 non poteva più mandare all’esterno il medico. A seguito della nostra levata di scudi, l’Assessore Donini e l’Ausl furono costretti a correre ai ripari ed inviare un secondo medico a Fanano.Raddoppiando così i costi per il personale ma garantendo la copertura del territorio.Oggi abbiamo fondatissimi sospetti che dal 1 luglio tutto il Frignano dovrà poggiare sulla sola automedica di Pavullo. L’Appennino, per giunta in questo periodo dell’anno, è molto più popoloso grazie ai turisti ed ai visitatori, non può essere lasciato così scoperto. Il quadrante è vasto, impervio e senza punto nascite.Questa decisione dell’Ausl, se confermata, è inaccettabile anche perché i medici nell’alto Frignano ci sono' - ha concluso Platis