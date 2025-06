Stop al genocidio a Gaza: in centinaia alla manifestazione a Modena

Successo dell’iniziativa per Gaza in Piazza Grande a Modena gremita per tutta la mattinata. Centinaia di cittadini, nonostante il sole cocente, hanno così partecipato all’Assemblea Popolare organizzata da oltre 40 associazioni, gruppi, partiti, coordinamenti convocati da Modena per la Palestina. Tutti hanno condiviso lo slogan “Modena ripudia la guerra il riarmo ed il genocidio”.

Decine gli striscioni, centinaia le bandiere che chiedevano alle autorità di stare dalla parte degli oppressi, contro ogni oppressore e, soprattutto, di fermare l’orribile strage di civili che ancora si consuma in Palestina.

'Quasi tutta la piazza è stata coperta con decine di vestitini di bambini stesi a formare una sorta di macabro mirino da fucile. In questo modo si è voluto ricordare come l’attuale massacro del popolo palestinese, perpetrato con bombardamenti, armi e fame, abbia mietuto la vita di oltre 30 mila piccoli. Un massacro, un genocidio che continua mentre solo ora, dopo venti mesi, ci si rende conto che si tratta di sterminio di un intero popolo perpetrato con orribile, sistematico cinismo' - fa sapere Modena Volta Pagina.

Dalle 10.30 ad oltre mezzogiorno al microfono si sono alternati gli organizzatori dell’iniziativa mentre i modenesi si fermavano sempre più numerosi in piazza. Decine e decine di cittadini si sono anche accalcati, di fianco alla preda Ringadora, per firmare la petizione che chiede al Comune di Modena di dedicare uno spazio pubblico alle “Bambine ed ai bambini di Gaza” (la raccolta delle firme continuerà presso il circolo Civica in via Roncaglia,15 anche venerdì 6 e 13 giugno ore 17-19 e sabato 14 giugno ore 10-12 e 16.30-19.00).