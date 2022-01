Stop al riscaldamento, palestra Saliceta chiusa alle scuole

Si allarga in città ed in provincia il numero di impianti sportivi e palestre senza riscaldamento attivo. In molti casi è l'alto costo dell'energia che ha reso le bollette insostenibili a pesare. Le soluzioni sono diverse, anche a seconda delle gestioni e dell'utilizzo. Se impianti rimangono aperti con la specifica che non è garantito il riscaldamento, altri chiudono, o almeno chiudono per determinati utiizzi. Come quello scolastico. E' il caso della palestra Saliceta utilizzata dagli studenti del Wiligelmo. Ieri alle famiglie una comunicazione chiara dalla dirigenza scolastico. Non c'è il riscaldamento, palestra chiusa fino al 19 marzo, sperando che le temperature forse un pò miti del periodo, ne consentano l'utilizzo senza riscaldamento. Il caso è stato raccolto dai Consiglieri Lega in comune a Modena Alberto Bosi e Barbara Moretti.'Abbiamo notizia di altri impianti sportivi al freddo per costi insostenibili ed è veramente poco giustificabile che a farne le spese siano i ragazzi delle scuole ed il mondo dello sport in generale. Su questo caso sarà depositata nelle prossime ore una interrogazione comunale per conoscere la situazione delle palestre ad uso scolastico nel comune di Modena, la loro disponibilità e l’esistenza di altre problematiche di questo tipo”