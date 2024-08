Stop alla disinformazione dell'opposizione: FDI lancia campagna informativa su 4 riforme

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



Da questo fine settimana in città in tutta la provincia il coordinamento lancia la campagna stiamo cambiando l'Italia con gazebo ed iniziative in tutti i comuni della provincia al fine di illustrare i banchetti informativi inizieranno questo fine settimana e proseguiranno per tutto il mese di settembre al fine di sensibilizzare la popolazione sulla bontà delle riforme che l'Italia spetta da anni e anche per contrastare la campagna di missificazione posti in essere dal partito democratico l'obiettivo è quello di illustrare tutti i cittadini le riforme in campo che permetteranno la nostra nazione di eliminare sistemi di potere lungaggioni burocratiche, procedimenti vetusti che la rallentano la danneggiano negli occhi dei competitors internazionali afferma Ferdinando pulita no coordinatore provinciale





Nel merito delle singole riforme l'autonomia bonacini l'ipocrisia di bonacini su per ogni limite era quello che aveva fatto una battaglia per l'autonomia differenziata autonomia e premiato vanno di pari passo la prima fa sì che le regioni abbiano maggiori responsabilità e maggiori oneri della gestione dei fondi che a questo punto saranno spesi al meglio perché più sotto la lente di controllo del cittadino a questo sistema polarizzato andrà ad affiancarsi un governo centrale reso più forte del premierato dotato della legittimazione dei cittadini e lezioni diretta del presidente del consiglio in carica della durata di 5 anni fine degli inciuci di palazzo al governo Chi vince elezioni e a Dio i senatori a vita sono solo alcuni degli obiettivi dei premierato che ridarà stabilità l'esecutivo e credibilità nei processi internazionali



Sul fronte della riforma della giustizia il governo si propone di superare i meccanismi che la rallentano con sempre maggiore garanzia di rimborzialità del giudice ricorda Daniela Dondi nel programma elettorale di Fratelli d'Italia era ben definito il progetto sulla riforma della giustizia non sono ancora trascorsi due anni dall'insediamento del governo e siamo già intervenuti sull'ergastolo ostativo è stata abrogato il reato di abuso d'ufficio, si è delineato il divieto di pubblicazione delle intercettazioni, solo per ricordare i provvedimenti più importanti è stata approntato il DDL di riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati riforma del CSM istituzione di un'alta corso disciplinare per i magistrati