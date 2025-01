Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nella precedente consiliatura c'è stata una bulimia di progetti di fine mandato. Progetti che spesso presentano dei problemi nel momento in cui vengono resi operativi. In quello di collegamento tra via Giardini e Stradello San Giuliano, c'è un problema di attraversamento di aree private, di un campo di calcio sportivo e di una parrocchia. Quindi, nella verifica, ovviamente si creano anche dei problemi che vanno affrontati. Per questo il progetto è stato sospeso in attesa di un confronto aperto con la città all'interno di un percorso partecipato già avviato'.È un'ulteriore linea di demarcazione, quasi di ostentata svolta, che sconfessa non solo il merito ma anche il metodo adottato dalla giunta Muzzarelli in campo urbanistico e dei lavori pubblici, quella tracciata dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

Interpellato sull'argomento, a margine di una conferenza stampa in mattinata, Mezzetti ha ribadito la posizione della giunta sul progetto di nuova rotatoria su via Giardini all'altezza di viale dello Zodiaco e sul nuovo insediamento residenziale e sul mancato proseguimento dell'ipotesi di realizzare un collegamento viario tra via Giardini e Stradello San Giuliano che attraverserebbe l'unica area verde in parte attrezzata, della zona.Mezzetti ha spiegato che la decisione di sospendere il progetto è stata presa per permettere tutte le verifiche opportune e avviare un confronto con i cittadini. 'Abbiamo deliberato lo sblocco del comparto edilizio e della rotonda su Via Giardini e abbiamo sospeso il pezzo di strada di attraversamento da Stradello San Giuliano fino a Via Giardini. Sospeso perché dobbiamo fare tutte le verifiche opportune e avviare un confronto.

Io ho il dovere come sindaco di confrontarmi a 360 gradi con tutti i cittadini, non solo quelli interessati all'attraversamento di una strada'.Il sindaco ha inoltre evidenziato che il progetto avrebbe comportato l'attraversamento di un'area verde e di un campo sportivo libero, utilizzato gratuitamente dai giovani della città. 'Spostare il traffico su quel pezzo di strada significa attraversare l'unico campo sportivo libero in città, dove si fa attività senza pagare. Diversi ragazzi e giovani mi hanno scritto chiedendo di sospendere quel progetto'.Mezzetti ha anche sottolineato i problemi di sicurezza che il progetto avrebbe creato per le famiglie che portano i bambini a scuola. 'Il traffico si sposterebbe sull'ultimo tratto di Fratelli Rosselli, passando davanti a un complesso scolastico complesso come quello de La Carovana. Nell'orario di ingresso e di uscita, la strada è generalmente bloccata con le auto che portano i bambini a scuola. Creerebbe un serio problema di sicurezza alle famiglie'.Il Sindaco ha concluso ribadendo la sua responsabilità di valutare il progetto a 360 gradi e di ascoltare tutte le parti coinvolte. Nel ribadirlo non manca di dare un'altra stoccata ai predecessori in giunta. 'Io ho questa responsabilità. Sono stato eletto con suffragio record e voglio ricordare a tutti che chi mi ha candidato non pensava di candidare un notaio che doveva soltanto firmare gli atti precedentemente approvati. Io li metto sotto valutazione e valuto se rispondono all'interesse generale della città o meno'.Mezzetti ha invitato i cittadini a partecipare a un percorso partecipato serio e reale, chiedendo un parere a tutti i soggetti coinvolti nella scelta. 'Non è una sospensione definitiva, ma un percorso partecipato serio e reale a cui chiedere un parere a tutti i soggetti coinvolti, non soltanto a una parte'.