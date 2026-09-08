Stranieri derubati a Modena: la PL individua refurtiva col GPS del Tablet

Lunedì 31 agosto una famiglia di turisti stranieri ha fermato alcuni agenti del Comando di Polizia Locale di Modena riferendo il furto, avvenuto nel corso della notte, di alcuni oggetti personali lasciati all'interno della propria auto in sosta. Tra questi, un tablet dotato di sistema di localizzazione Gps e un drone per riprese aeree.

Il segnale del localizzatore ha portato gli agenti nella zona del parco Novi Sad, dove è stata accertata la presenza di un 30enne in possesso di tutti gli oggetti rubati dal veicolo. L'uomo è stato accompagnato al Comando per l'identificazione, mentre i turisti hanno sporto denuncia per il furto subito, aggravato dall'effrazione dell'auto. Recuperati i propri beni, la famiglia ha potuto riprendere il viaggio.

L'uomo, identificato dal personale del Comando, è stato denunciato per ricettazione e per inosservanza delle norme sugli stranieri, essendo risultato privo di permesso di soggiorno.