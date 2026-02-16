Striscione Carc contro il governo alla sede di FDI Modena

L’episodio avviene alla vigilia di un passaggio giudiziario rilevante: oggi, 16 gennaio, è atteso il pronunciamento di primo grado nei confronti di tre cittadini palestinesi accusati di associazione con finalità di terrorismo. La Procura ha chiesto condanne fino a 12 anni di carcere. La difesa sostiene invece che il procedimento sia stato costruito su “indagini a senso unico condotte da Israele” e su una “rimozione sistematica di ogni elemento di contesto”.
Nel comunicato diffuso dopo l’affissione dello striscione, i Carc annunciano di aver presentato una querela nei confronti dei parlamentari di Fratelli d’Italia Sara Kelany e Francesco Filini.
Nel testo, i Carc richiamano inoltre il caso di Anan Yaeesh, definito “partigiano palestinese”, il cui processo in Italia si è concluso in primo grado con una condanna, e citano l’arresto a Genova di Mohammad Hannoun insieme ad altre persone, episodi che – secondo il partito dei Carc – rappresenterebbero un’estensione della criminalizzazione del movimento di solidarietà alla Palestina. Viene menzionata anche la parlamentare Stefania Ascari, oggetto di polemiche per la sua partecipazione a missioni di solidarietà.
Nel comunicato si fa riferimento a centinaia di denunce e a sanzioni economiche comminate agli organizzatori di manifestazioni dello scorso ottobre e che anche a Modena portarono migliaia di persone in corteo, e ad alcune sigle sindacali che hanno promosso scioperi per la Palestina. Secondo i Carc, sarebbe in atto un tentativo di colpire i principali rappresentanti del movimento e di estendere l’accusa di “terrorismo” a chi partecipa alle mobilitazioni.
Nel mirino del partito finisce anche Ferdinando Pulitanò, consigliere regionale e coordinatore modenese di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione al sindaco di Modena sulle “pressioni in merito al boicottaggio” di una società modenese avente rapporti con Israele e
Nel documento di rivendicazione dell'atto alla sede di Fratelli d'Italia, il partito dei Carc attacca l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, accusandolo di promuovere politiche di repressione e di sostenere un clima di guerra e riarmo. L’obiettivo dichiarato è “costruire le condizioni per una rottura politica nel Paese” e dar seguito alle mobilitazioni che, secondo i promotori, hanno coinvolto migliaia di persone tra settembre e ottobre 2025.