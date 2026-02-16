Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Striscione Carc contro il governo alla sede di FDI Modena

Striscione Carc contro il governo alla sede di FDI Modena

Rivendicato dallo stesso Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo a favore della causa palestinese. Alla vigilia del pronunciamento in primo grado per i 3 cittadini palestinesi accusati di associazione con finalità di terrorismo

2 minuti di lettura
Uno striscione con la scritta “Cacciare il governo della repressione e della guerra” e l’appello a costituire un “Governo partigiano della Palestina e della Costituzione del 1948” è stato affisso sabato mattina davanti alla sede di Fratelli d’Italia di Modena. A rivendicare l’iniziativa è il Partito dei Carc, (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo), che collega l’azione alla mobilitazione in solidarietà alla causa palestinese e al clima politico e giudiziario delle ultime settimane.
 

L’episodio avviene alla vigilia di un passaggio giudiziario rilevante: oggi, 16 gennaio, è atteso il pronunciamento di primo grado nei confronti di tre cittadini palestinesi accusati di associazione con finalità di terrorismo. La Procura ha chiesto condanne fino a 12 anni di carcere. La difesa sostiene invece che il procedimento sia stato costruito su “indagini a senso unico condotte da Israele” e su una “rimozione sistematica di ogni elemento di contesto”.
 

Nel comunicato diffuso dopo l’affissione dello striscione, i Carc annunciano di aver presentato una querela nei confronti dei parlamentari di Fratelli d’Italia Sara Kelany e Francesco Filini.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La decisione segue un’interrogazione parlamentare – sottoscritta anche da altri esponenti del partito – in cui le parole d’ordine del movimento (“per un Governo partigiano della Palestina e della Costituzione del 1948”) venivano indicate come elemento di una presunta “convergenza tra terrorismo comunista e terrorismo islamico”.
 

Nel testo, i Carc richiamano inoltre il caso di Anan Yaeesh, definito “partigiano palestinese”, il cui processo in Italia si è concluso in primo grado con una condanna, e citano l’arresto a Genova di Mohammad Hannoun insieme ad altre persone, episodi che – secondo il partito dei Carc – rappresenterebbero un’estensione della criminalizzazione del movimento di solidarietà alla Palestina. Viene menzionata anche la parlamentare Stefania Ascari, oggetto di polemiche per la sua partecipazione a missioni di solidarietà.
 

Nel comunicato si fa riferimento a centinaia di denunce e a sanzioni economiche comminate agli organizzatori di manifestazioni dello scorso ottobre e che anche a Modena portarono migliaia di persone in corteo, e ad alcune sigle sindacali che hanno promosso scioperi per la Palestina. Secondo i Carc, sarebbe in atto un tentativo di colpire i principali rappresentanti del movimento e di estendere l’accusa di “terrorismo” a chi partecipa alle mobilitazioni.
 

Nel mirino del partito finisce anche Ferdinando Pulitanò, consigliere regionale e coordinatore modenese di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione al sindaco di Modena sulle “pressioni in merito al boicottaggio” di una società modenese avente rapporti con Israele e
finita nel mirino del movimento Pro-Pal che ha affisso presso la sede uno striscione con scritto Azienda Sionista.
 

Nel documento di rivendicazione dell'atto alla sede di Fratelli d'Italia, il partito dei Carc attacca l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, accusandolo di promuovere politiche di repressione e di sostenere un clima di guerra e riarmo. L’obiettivo dichiarato è “costruire le condizioni per una rottura politica nel Paese” e dar seguito alle mobilitazioni che, secondo i promotori, hanno coinvolto migliaia di persone tra settembre e ottobre 2025.
 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Violenta rapina sotto l'occhio della telecamera: due arresti della Polizia di Stato

Violenta rapina sotto l'occhio della telecamera: due arresti della Polizia di Stato

Carcere di Modena, fotografia di un girone infernale: 38 tentati suicidi in un anno

Carcere di Modena, fotografia di un girone infernale: 38 tentati suicidi in un anno

Modena, Consiglio comunale in carcere: negata autorizzazione

Modena, Consiglio comunale in carcere: negata autorizzazione

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Riqualificazione edifici storici San Cesario: dalla maggioranza solo no, e l'opposizione tappezza il Comune

Riqualificazione edifici storici San Cesario: dalla maggioranza solo no, e l'opposizione tappezza il Comune

Gara di matematica: i vincitori della Coppa Pitagora

Gara di matematica: i vincitori della Coppa Pitagora

Paldino: 'Scandalo Fondazione di Modena, doveroso interrogarsi sulla governance'

Paldino: 'Scandalo Fondazione di Modena, doveroso interrogarsi sulla governance'