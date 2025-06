'Studentato ex Corni: il palazzo-monstre è il 'regalo' di Muzzarelli a Mezzetti'

'La carica esplosiva dei palazzoni per alloggi temporanei sorti alla Sacca in puro stile sovietico, preparata dall’ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, deflagra nelle mani del sindaco Massimo Mezzetti. Ma procediamo con ordine. Gli enormi immobili dello scandalo sorgono sull’area delle Ex-Officine Corni in via Fanti, via Benassi e si presentano come un alveare-monstre con addirittura 365 posti letto. Palazzi con piccoli alloggi in affitto temporaneo delle quali solo il 10% sarà riservato alla gestione comunale che li destinerà a studentato, il resto sarà gestito da una Società Immobiliare, che dovrebbe affidarli per affitti brevi a studenti e lavoratori'. Così, in una nota Modena Volta Pagina.'Come hanno denunciato i sindacati i prezzi sono tutt’altro che calmierati: da 750 ad oltre 1000 euro a posto letto in stanze di soli 16 mq! Questo, in soldoni, è stato previsto dalla incredibile convenzione fra la precedente Giunta Muzzarelli e un costruttore privato, la società Supernova. È impensabile pensare che alloggi così cari possano soddisfare la forte domanda di posti letto temporanei, eppure la Giunta precedente ce lo ha raccontato senza arrossire. Perché lo ha fatto? Anche ammesso che questi palazzoni possano essere abitati da ricchi studenti e facoltosi lavoratori (?!), la gestione di edifici tanto enormi, dove si avvicendano centinaia di presenze temporanee, sarà proibitiva - chiude Modena Volta Pagina.Una realtà non controllabile che, potrebbe degenerare in un degrado sociale senza fine, come accaduto per motivi diversi in via delle Costellazioni e all’Erre Nord, nata anch’essa per lavoratori temporanei. La Giunta Mezzetti, già in affanno, dovrà scongiurare un’altra situazione non solo speculativa ma di difficile convivenza urbana. Un palazzo monstre per di più collocato a poca distanza dall’Erre Nord, ancora nel quartiere Sacca, dove si sono volute concentrare tutti problemi urbani più pericolosi. Eravamo consapevoli che la gestione Pd-Muzzarelli fosse stata dannosa per la città ma non che, giorno dopo giorno, avremmo scoperto ovunque nuove situazioni esplosive'.