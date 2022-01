Super Green per lavorare: la Lega si sveglia e pone argine alla follia

La partita non è ancora chiusa, ma stavolta la linea del Governo Draghi sembra non passare. La follia del super Green Pass per lavorare, di fatto l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, sembra non verrà approvata nel Consiglio dei Ministri di oggi. A porre un freno è stata la Lega con anche il 'governista' Giorgetti che si è posto di traverso rispetto al premier.L'Italia sarebbe stata il primo Paese a vietare il lavoro a chi ha scelto, senza commettere alcun reato, di non vaccinarsi. Una misura che di colpo rischierebbe di lasciare senza lavoro 4-5 milioni di italiani, sospesi senza una legge che obbliga di vaccianarsi.Tra le ipotesi in campo in vista del Cdm di stasera vi sarebbe l'obbligo vaccinale per i soggetti fragili e per gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d'età ancora senza iniezione.Il Super green pass per tutti i lavoratori vedeva la contrarietà non solo della Lega, ma anche del M5S, mentre il fronte Pd era compatto nel chiederlo.Sul fronte scuola ci sarà probabilmente una revisione del numero di contagi che fa scattare la dad per tutta la classe, con un aumento soprattutto per fasce di età che hanno una copertura vaccinale più elevata. La proposta delle Regioni prevede lo stop alla frequenza con un solo alunno positivo; la sogl a è aumentata a due per le scuole primarie e secondarie di primo grado per gli studenti di età inferiore ai 12 anni e a tre per i maggiori di 12 anni.