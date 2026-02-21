Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Tariffa puntuale rifiuti: a informare ci pensiamo noi'

'Tariffa puntuale rifiuti: a informare ci pensiamo noi'

Modena Civica lancia una nuova campagna: 'Spieghiamo ai cittadini ciò che il sindaco non ha spiegato'

2 minuti di lettura
Cittadini confusi e disorientati dalla tariffa puntuale e dal ritorno ai cassonetti per carta e plastica. Parte da questo presupposto la campagna informativa lanciata questa mattina da ‘Modena Civica’ in occasione dell’avvio dei banchetti sotto il Portico del Collegio. Alla luce delle informazioni poco chiare arrivate dal Comune di Modena e il boom di abbandoni di rifiuti in tanti quartieri, ‘Modena Civica’ ha deciso di impegnarsi in prima persona per fare chiarezza. “Abbiamo deciso di stampare migliaia di volantini per spiegare ai modenesi come funziona davvero la tariffa puntuale, come viene calcolata per ogni nucleo familiare e i costi dei conferimenti extra' - spiega il consigliere comunale e capogruppo di ‘Modena Civica’, Katia Parisi. 'Inoltre abbiamo inserito quelle che a nostro parere saranno le conseguenze negative del ritorno ai cassonetti, derivanti in particolare dall’obbligo di usare la carta smeraldo per i bidoni di carta e plastica, soluzione incomprensibile che non fa altro che generare confusione, in quanto non sono conferimenti utili al calcolo della tariffa puntuale. Oltre che ai banchetti in programma tutti i sabati in centro, distribuiremo i volantini anche nei quartieri, così da raggiungere più cittadini possibili”.Pur condannando ogni forma di abbandono dei rifiuti e richiamando i cittadini
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
al decoro e al senso civico, ‘Modena Civica’ sottolinea come le decine e decine di sacchi lasciati fuori dai cassonetti siano determinati anche dalla tanta disinformazione e le difficoltà fisiche di alcune fasce di popolazione, soprattutto quella più anziana.“Tanti cittadini disorientati – aggiunge il presidente di Modena Civica, Rosario Maragò – sono convinti che con la tariffa puntuale si paga ogni conferimento, quando invece il calcolo è basato solo sui sacchi dell’indifferenziata e con un costo extra che viene conteggiato solamente dopo avere superato il numero minimo di conferimenti previsti per ogni nucleo familiare. Di fronte a questo timore, c’è chi abbandona i sacchi invece di buttarli nei cassonetti. Aggiungo poi una riflessione generale sulla tipologia di cassonetti posizionati in città: ci sono poi migliaia di utenti fragili, in primis anziani, che oltre a non capire il perché dell’uso della carta smeraldo per carta e plastica, non riescono nemmeno ad aprire i bidoni in quanto la leva d’apertura è troppo alta. Bisognava immaginare dei cassonetti apribili anche dalla parte superiore, perlomeno per la carta e plastica”.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

Modena: è morto a 80 anni don Giovanni Gilli, storico parroco di Baggiovara

Modena: è morto a 80 anni don Giovanni Gilli, storico parroco di Baggiovara

Zona tempio stazione: le voci dei residenti di un quartiere sotto scacco

Zona tempio stazione: le voci dei residenti di un quartiere sotto scacco

Dilettanti, cambiano altre tre panchine modenesi

Dilettanti, cambiano altre tre panchine modenesi

Modena, via del Mercato: aperto il bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 alloggi

Modena, via del Mercato: aperto il bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 alloggi

Policlinico di Modena, supereroi portano strumenti per la Chirurgia pediatrica

Policlinico di Modena, supereroi portano strumenti per la Chirurgia pediatrica

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Gambro-Vantive: sabato assemblea pubblica a Medolla

Gambro-Vantive: sabato assemblea pubblica a Medolla

'Scandalo Fondazione di Modena, presidente Tiezzi si dimetta: a tutela dell'ente stesso'

'Scandalo Fondazione di Modena, presidente Tiezzi si dimetta: a tutela dell'ente stesso'

Servizio idrico AIMAG, perdite della rete al 36,5%, le ombre dietro alle luci del piano industriale

Servizio idrico AIMAG, perdite della rete al 36,5%, le ombre dietro alle luci del piano industriale

Referendum giustizia, domani in Camera di Commercio Modena confronto tra Giuseppe Amara e Guido Sola

Referendum giustizia, domani in Camera di Commercio Modena confronto tra Giuseppe Amara e Guido Sola