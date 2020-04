Tasse, Carpi dà lezione a Modena e blocca l'aumento Irpef

Addizionale Irpef invariata per il 2020, sospeso il pagamento dei tributi locali fino al 30 di settembre e interventi su altre tariffe: sono i provvedimenti contenuti nel bilancio che il Consiglio comunale di Carpi ha approvato ieri, in videoconferenza a causa dello stato di emergenza sanitaria imposta dal coronavirus.

Una situazione che ha imposto «di riposizionare le priorità della amministrazione - spiega l'assessore al bilancio di Carpi Mariella Lugli – in particolare rivedere in modo profondo la scelta che era stata fatta sull’addizionale Irpef».

Lasciare invariata l'addizionale determina per Carpi una riduzione di oltre due milioni delle entrate previste, rispetto alla bozza di previsione con conseguente riduzione delle spese per pari importo, ma è una manovra di buonsenso che rappresenta una vera e propria lezione per il sindaco Muzzarelli. Ricordiamo infatti che a Modena poche settimane fa è stato varato un bilancio fuori da ogni contesto emergenziale e che ha confermato un aumento dell'addizionale Irpef per un incasso maggiore pari a 1,8 milioni.



Il sindaco di Carpi Alberto Bellelli dimostra insomma al collega, pure lui Pd, Giancarlo Muzzarelli che le richieste avanzate a Modena di fermare l'aumento dell'Irpef erano assolutamente logiche. Ma ormai è tardi. Modena va avanti come nulla fosse. Un bilancio comunale approvato come non fosse successo nulla, come se il Covid non esistesse. Un segnale devastante non solo a livello finanziario, quanto emblematico, per i modenesi. E negare l'evidenza (anche in termini economici e di bilancio) non è mai una bella strategia.



Leo