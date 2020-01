Toti è già soddisfatto così: ‘Esito non scontato è un successo’

Oggi il Presidente e fondatore del movimento Cambiamo! Giovanni Toti è stato in Emilia Romagna per diversi incontri elettorali, tra il mercato di Fontanellato, Parma e Modena, insieme ad alcuni dei candidati di Cambiamo! alle prossime elezioni regionali.

“Il 26 gennaio l’Emilia Romagna andrà per la prima volta al voto con un esito che non appare scontato - ha dichiarato Toti - e questo è già di per sé un risultato storico della politica in questa Regione. Noi abbiamo voluto esserci, abbiamo creato un contenitore insieme al Popolo della Famiglia e ad alcune realtà civiche del territorio per dare il nostro contributo non solo in termini di numeri, ma anche di concretezza, riformismo e buon governo, che serve al centrodestra per essere ancor più competitivo”.

Nel corso degli giri elettorali il Presidente Toti ha incontrato il leader della Lega, Matteo Salvini, impegnato anche lui nella campagna elettorale. “Insieme per cambiare l’Emilia Romagna e l’Italia! - ha scritto Toti sulla sua pagina Facebook - A Guastalla con l’amico Matteo Salvini: ti aspettiamo presto in Liguria per continuare il nostro cammino di buon governo”.