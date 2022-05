'Tra 5 anni l'unica discarica in Emilia-Romagna sarà a Finale Emilia'

L'Emilia-Romagna resterà con una sola discarica nell'arco dei prossimi cinque anni. Ma non saranno ridotti i termovalorizzatori. E' quanto previsto dal nuovo Piano regionale dei rifiuti, presentato questa mattina in commissione dall'assessore regionale all'Ambiente, Irene Priolo.'La Regione non prevede più discariche- si spiega dalla commissione- nel 2020 esistevano a Novellara, Carpi, Gaggio Montano, Ravenna e Imola. Nel 2027 ce ne sarà solo una, a Finale Emilia'. Tra cinque anni, inoltre, saranno in funzione 'solo due impianti meccanici' a Parma e Carpi, mentre 'i termovalorizzatori saranno Piacenza, Parma, Modena, Granarolo, Ferrara, Forlì e Coriano'. Nelle osservazioni arrivate in Regione sul piano, 'i gestori chiedono nuovi impianti e la riattivazione di discariche esaurite', mentre le associazioni suggeriscono di chiudere subito un inceneritore (Piacenza o Forlì) e spegnerne cinque entro il 2027.'È impossibile spegnere cinque impianti- boccia però l'idea Priolo- altrimenti dovremo realizzare più discariche, che sono molto più inquinanti'.Per l'assessore, inoltre, un 'obiettivo cardine e intoccabile' è raggiungere l'80% di raccolta differenziata entro il 2025. 'Le associazioni chiedono di aumentare al 90% la raccolta- si sottolinea in commissione- mentre per i Comuni sarà difficile raggiungere quella quota'. Allo stesso modo, sempre peri i Comuni 'sarà difficile arrivare' anche all'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti urbani a 120 chili pro capite al 2027, dagli attuali 194 chilogrammi. Le associazioni propongono 105 o addirittura 55 chili, ma per l'assessora è 'fantascienza'.