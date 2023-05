Tragedia in Romagna e cementificazione, Bonaccini: 'Non è tempo di polemiche'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quanto alla volontà manifestata dal governatore di ricostruire tutto com'era prima 'qualcuno ha voluto ironizzare, ma ricostruire vuol dire ridare la casa a chi l'ha persa'. In conferenza stampa al fianco della sua vice Irene Priolo e del capo dipartimento della Protezione civile, Bonaccini si sofferma sulla 'ondata di solidarietà' partita in favore dell'Emilia-Romagna. Non ci sono solo le maxi-donazioni arrivate da imprese come la Ferrari, ma anche piccoli lasciti come il pensionato che ha fatto arrivare in Regione una busta con dentro 120 euro. In ogni caso 'ogni euro lo rendiconteremo', assicura Bonaccini.