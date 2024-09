Turismo, Comune Modena e villa La Personala per la promozione in Usa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questi risultati partono anche da un lavoro sinergico che deve unire il pubblico con i privati' come ho avuto modo di ragionare con Angelica Ferri Personali che gestisce dimora storica La Personala a Mirandola, ora divenuta resort di lusso e blasonata anche da una recensione di Forbes.

La villa, con le sue suite e gli eventi business e privati ha visto negli ultimi mesi un notevole incremento delle presenze stranieri, 'Gli Stati Uniti sono il mercato emergente: ci scelgono non solo per soggiornare durante i viaggi in Emilia ma anche per celebrare matrimoni e anniversari', racconta Ferri Personali, che ha fatto rinascere il borgo risalente al 1100 dopo un disastroso terremoto.

'I risultati positivi - prosegue il sindaco Mezzetti - vanno accompagnati a una sempre più ragionata strategia di promozione perché quella che i visitatori possono avere a Modena è un'esperienza veramente di grande interesse. Di questo ho anche parlato con la console generale degli Stati Uniti Daniela Ballard che mi ha onorato di una sua visita poche settimane dopo la mia elezione. Lavoriamo per consolidare il rapporto con questo grande Paese anche dal punto di vista turistico'.