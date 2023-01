Ucraina, quale via per la pace? Serata promossa da La Pressa

'Russia-Ucraina: quale strada per la Pace'. E' questo il titolo dell'incontro promosso da La Pressa la sera del 12 gennaio alle 20.45 a Modena presso la Sala del Villaggio Giardino in via Curie 22.

Saranno presenti lo storico Giovanni Fantozzi, il segretario provinciale del Pd Roberto Solomita, Lanfranco Turci di Modena Volta Pagina e il presidente dell'associazione La Terra dei Padri Luciano Lago.

Modera l'incontro - a ingresso libero - il direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli.





