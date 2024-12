Ufficio stampa e portavoce, Mezzetti stupisce e racconta una realtà tutta sua

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Elemento, quest'ultimo, considerato anche nell'interrogazione come anomalia, simbolo di squilibrio che per volontà politica espressa da Muzzarelli prima e Mezzetti ora vede la maggior parte dei giornalisti dell'ufficio stampa (3 su 4 o 3 su 5 se consideriamo anche il capo ufficio stampa), assunti per la seconda volta e per altri 5 anni senza concorso e senza avviso pubblico, dipendendo direttamente dal sindaco e dalla sua fiducia, 'legati' a lui anche da un vincolo di mandato. Ovvero, quando il sindaco scade scadono anche loro. Così come è stato e voluto da Muzzarelli, e così come è stato replicato in totale continuità da Mezzetti. Non solo nel numero dei giornalisti ma anche nei nomi e cognomi.



Mezzetti ha tenuto a sottolineare più volte che tutto si è svolto nel rispetto della normativa, e questo nessuno fuori e dentro il consiglio crediamo lo metta in dubbio, ma ciò non toglie che si tratta di un vulnus, una anomalia nel rapporto tra politica e istituzione, non a caso sottolineata sia dai banchi dell'opposizione così come, seppur con toni più soft, dai banchi della maggioranza, nel corso del dibattito.







Ma a proposito di anomalie, ciò che ha fatto davvero notizia e ha generato stupore nelle dichiarazioni del sindaco, in risposta prima ed in replica poi al dibattito generato dall'interrogazione trasformata in interpellanza su richiesta del consigliere Modena, è stato il passaggio in cui ha affermato che nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in Comune si è trovato un capo ufficio stampa che svolgeva anche le funzioni di portavoce del sindaco, sottolineando inoltre come ciò non fosse esattamente appropriato. Esprimendosi come non sapesse che la realtà, almeno ufficiale, non era quella, visto che Muzzarelli aveva nominato un portavoce che si occupava anche dei social e che non era certo il capo ufficio stampa, come invece affermato da Mezzetti. Allora delle due l'una: o Mezzetti non si era accorto che Muzzarelli aveva un portavoce e soprattutto che non era il capo ufficio stampa, e la sua dichiarazione in consiglio è frutto di un semplice errore (e Mezzetti stesso potrebbe confermarlo), o le cose stavano nei fatti come dice lui. Cosa su cui qualcuno, a quel punto, dovrebbe fornire qualche spiegazione, considerando (proprio come dice Mezzetti), che non si tratterebbe di una cosa appropriata. Né per il Comune e, forse, nemmeno per l'ordine professionale.



Fatto sta che sullo sfondo di questo scenario di un ufficio stampa del comune che è diventato, con Muzzarelli e con la continuità di Mezzetti, del sindaco, aggiungendosi alle figure di portavoce e di social media manager che fanno già parte dello staff al servizio di Mezzetti, rimangono le decine di professionisti che hanno visto negata ancora una volta anche solo la possibilità di partecipare a bandi pubblici per incarichi pubblici di addetto stampa, semplicemente perché questi concorsi (se non si considera l'eccezione per il capo ufficio stampa), non vengono più pubblicati. Da dieci anni, per almeno 3 posizioni. In una continuità di merito e di metodo che anche in questo campo distingue, anzi non distingue, Mezzetti dal suo predecessore.



Gi.Ga.