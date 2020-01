Una due giorni in Emilia Romagna per Zingaretti al fianco di Bonaccini

Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, torna in Emilia-Romagna domani e sabato 18 gennaio per alcune iniziative a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini alla presidenza della regione. La prima tappa del segretario Pd sarà domani, alle 12.30, a Forlì per una conferenza stampa con i candidati del Partito democratico e un incontro con sindaci e amministratori locali. Alle 15.30 Zingaretti visiterà Almaverde Bio a Cesena per poi spostarsi alle ore 17 presso il Centro logistico per un incontro con la direzione aziendale di Formula Servizi Soc. Coop. Alle 18.30 il segretario Pd sarà a Cesenatico per un incontro pubblico in Piazzetta delle Erbe per chiudere poi la giornata a Cesena con un'iniziativa pubblica con il sindaco alle ore 20.30. Sabato 18 gennaio il segretario Zingaretti sarà alle 10.30 al mercato di Imola per poi proseguire alle 12 con un incontro pubblico in piazza Caduti per la libertà e alle 12.30 con un pranzo con i militanti Pd. Alle 15 il segretario Pd sarà a Rimini per una visita all'azienda Carli, alle 16.45 si spostera' al Castello Malatesta per la mostra dedicata a Fellini mentre alle 18 avrà un incontro con il sindaco di Rimini e i candidati Pd al Borgo San Giuliano.