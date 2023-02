'Una via chiamata Norma Cossetto, dopo 3 anni la giunta non ha onorato l'impegno'

“Era l’estate del 2020 quando grazie ad una mia mozione approvata dal Consiglio Comunale di Modena, l’Amministrazione di intitolare una via o un luogo pubblico a Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana uccisa a 19 anni da una banda di partigiani titini agli ordini del maresciallo Tito. Una delle migliaia di vittime trucidata nelle foibe e delle quali si è onorato il ricordo nei giorni scorsi'. A ricordarlo alla città e all'amministrazione comunale il Consigliere comunale di Modena Sociale Beatrice De Maio che nel merito ricorda le ragioni che nonostante il voto favorevole e l'unanimitò della proposta della richiesta così avanzata dal Consiglio alla Giunta, avrebbero condizionato la possibilità di intitolare una via.

'La motivazione sostenuta allora dall’Assessore Bosi era legata al fatto che non c’erano spazi disponibili anche rispetto alle numerose proposte di intitolazioni negli uffici toponomastica.



Crediamo che a quasi tre anni di distanza, il nulla di fatto non sia più giustificabile e prorogabile. La memoria e gli impegni assunti vanno rispettati' - ribadisce il Consigliere. 'Per questo ci aspettiamo che il Comune di Modena non faccia passare un altro anno. Nella celebrazione del 10 febbraio del 2024, ma anche prima, vorremmo vorremmo che Modena avesse un luogo dedicato a Norma Cossetto.Dopo decenni di silenzio, oggi la storia del dramma degli esuli istriani non è più un tabù. Il lavoro da fare per onorare quanto prevede la legge che ha istituito la Giornata del Ricordo e che prevede momenti di informazione e di conoscenza anche all’interno delle scuole, è ancora lungo, ma la strada intrapresa è quella giusta. Una via intitolata a Norma Cossetto significherebbe fare un altro passo avanti in tale direzione'