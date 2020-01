Undici anni fa moriva Paola Manzini: il ricordo

Il 22 gennaio del 2009 moriva l’ex questore della Camera Paola Manzini.

“Sono passati ormai undici anni dalla scomparsa di Paola Manzini, ma il suo ricordo rimane vivo in chi l’ha conosciuta e nella comunità che ha amministrato, come ha testimoniato il pubblico numeroso che, in settembre, nel corso dello svolgimento della Festa provinciale, ha visitato la mostra a lei dedicata allestita negli spazi di Ponte Alto - ricorda il segretario provinciale del Pd Davide Fava -. Paola Manzini è stata una donna impegnata nella politica, nelle Amministrazioni locali, nelle Istituzioni nazionali, ma anche una militante appassionata e una vera paladina del nostro territorio. In tutti i ruoli istituzionali che ha ricoperto, dalla Provincia alla Regione al Parlamento, ha sempre avuto ben presenti le esigenze espresse dalla sua terra e, in ogni occasione, ha lavorato per trovare soluzioni. Niente polemiche inutili, ma fatti e azioni concrete. Questa era Paola Manzini”.